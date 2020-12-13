Россияне в соцсетях поделились любимыми ролями Гафта

Валентин Гафт умер 12 декабря. В соцсетях соболезнуют семье и близким актера.

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Валентин Гафт скончался в субботу, 12 декабря. Ему было 85 лет.

Гафт сыграл сотни ролей в фильмах. Образы яркие актера и запоминающиеся — от Воланда из «Мастера и Маргариты» до простого бездомного в картине «Небеса Обетованные». В субботу социальные сети заполонили сообщения с соболезнованиями.

Умер блистательный актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель Народный артист РСФСР Валентин Гафт. Он пережил Великую Отечественную, играл у Рязанова и был звездой театра Наши соболезнования родным и близким! Покойтесь с Миром, Валентин Иосифович! Светлая Память! pic.twitter.com/6tdNyA6TMc — Юлия Сапронова (@usapronova) December 12, 2020

Какая жалость! ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ГАФТ! Слезы на вернулись. Он был одним из бриллиантов из созвездия великих советских актёров. Умница, острослов, великий циник и гуманист, гений кино! Соболезнования близким и всем нам... — Михаил Казанков (@prostoluidin) December 12, 2020

Гафт с легкостью перевоплощался в любых персонажей абсолютно разных жанров — положительных и отрицательных. Запомнился он и по эпизодическим ролям, которые ему удалось сделать запоминающимися.

Россияне вспоминают самые яркие образы Гафта.

Гафт не относился к поющим актерам, но в "Бедном гусаре" великолепно исполнил романс на стихотворение Петра Вяземского "Я пережил и многое, и многих". pic.twitter.com/YqSJjXONE5 — אדיר שאגל (@adirshagal) December 12, 2020

Прощай Гусар Полковник,прощай Сатанеев,прощай Сидорин,Председатель правления гаражного кооператива,прощай любимый,обожаемый Народом России Актёр ????????????️ Уходят представители яркой плеяды истинной интеллигенции,те динозавры,те классики,те кем гордился советский и российский Народ. pic.twitter.com/6w531wHWXE — Алекс#ГРУ 27ПНР (@Pilosipizdosi) December 12, 2020

Гафт не умер, Гафт бессмертный! А как он играл в фильме мастер и Маргарита ? — Jasur Abdullayev (@JasurSuisse) December 12, 2020

Да, согласна на все ???? играет Гафт гениально! Мне ещё нравится фильм "Дневной поезд" играет М.Терехова и В.Гафт. В "Чародеях" сыграл гениально! "Гараж". Во всех фильмах и спектаклях играл гениально!А его эпиграммы и стихотворения-шедеврально фееерические,слов нет!???????????? — Anna (@Anna57544519) December 12, 2020

Многим В.Гафт запомнился яркими ролями в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…».1995 — Лауреат театральной премии имени И. М. Смоктуновского (первый лауреат премии) pic.twitter.com/6fWHNfDnHt — Ольга Потемкина (@imdt1) September 2, 2020

Множество ролей Валентин Гафт сыграл и в театре.

Лет десять назад мы ходили в «Современник» на премьеру спектакля «Заяц. Love story». Это был бенефис Нины Дорошиной и Валентина Гафта. Недавно умерли и Галина Волчек, и Дорошина. Теперь и Гафт. Нам остались только воспоминания и фильмы. Это очень много на самом деле. Спасибо вам. pic.twitter.com/vVTjFu2PWs — Анна Тараканова (@n_barmaleykina) December 12, 2020

Актер театра и кино Влентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре сатиры. С 1969 года стал выступать в театре «Современник». Наиболее яркие роли — Вершинин из «Трех сестер», Петр Адуев в «Обыкновенной истории», городничий в «Ревизоре». В 2001 году дебютировал в своем театре в качестве режиссера, подготовив новую редакцию спектакля «Балалайкин и Ко».

Гафт снимался и в кино. Его фильмография насчитывает свыше ста кинокартин. Он запомнился ролями в советских фильмах «Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Небеса обетованные», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи». Он также сочинял стихи, эпиграммы и писал книги, в том числе «Сад забытых воспоминаний» (1999) и «Красные фонари» (2007).

Летом прошлого года актер перенес инсульт. Сын Ольги Остроумовой и его пасынок, театральный режиссер Михаил Левитин сообщал, что восстановление идет очень медленно.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Гафта. Он назвал смерть актера большой утратой для российской культуры. Об уходе из жизни Гафта высказались многие артисты, звезды шоу-бизнеса, политики.

Похороны актера, по предварительным данным, состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Прощание с пройдет в «Современнике».