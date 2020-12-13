Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:45   13 Декабря 2020
Общество

Россияне в соцсетях поделились любимыми ролями Гафта

Россияне в соцсетях поделились любимыми ролями Гафта

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Валентин Гафт скончался в субботу, 12 декабря. Ему было 85 лет.

Гафт сыграл сотни ролей в фильмах. Образы яркие актера и запоминающиеся — от Воланда из «Мастера и Маргариты» до простого бездомного в картине «Небеса Обетованные». В субботу социальные сети заполонили сообщения с соболезнованиями.

Гафт с легкостью перевоплощался в любых персонажей абсолютно разных жанров — положительных и отрицательных.  Запомнился он и по эпизодическим ролям, которые ему удалось сделать запоминающимися.

Россияне вспоминают самые яркие образы Гафта.

 

 

Множество ролей Валентин Гафт сыграл и в театре.

Актер театра и кино Влентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ,  работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре сатиры. С 1969 года стал выступать в театре «Современник». Наиболее яркие роли — Вершинин из «Трех сестер», Петр Адуев в «Обыкновенной истории», городничий в «Ревизоре». В 2001 году дебютировал в своем театре в качестве режиссера, подготовив новую редакцию спектакля «Балалайкин и Ко».

Гафт снимался и в кино. Его фильмография насчитывает свыше ста кинокартин. Он запомнился ролями в советских фильмах «Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Небеса обетованные», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи». Он также сочинял стихи, эпиграммы и писал книги, в том числе «Сад забытых воспоминаний» (1999) и «Красные фонари» (2007).

Летом прошлого года актер перенес инсульт. Сын Ольги Остроумовой и его пасынок, театральный режиссер Михаил Левитин сообщал, что восстановление идет очень медленно.

Россияне в соцсетях поделились любимыми ролями Гафта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Гафта. Он назвал смерть актера большой утратой для российской культуры. Об уходе из жизни Гафта высказались многие артисты, звезды шоу-бизнеса, политики.

Похороны актера, по предварительным данным, состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Прощание с пройдет в «Современнике». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#соцсети #скорбь #гафт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров