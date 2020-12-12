Соглашение между Израилем и Марокко вызвало положительный отклик России

Россия поддерживает соглашение между Израилем и Марокко. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Россия поддерживает соглашение между Израилем и Марокко. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Страны договорились о полноценных дипломатических отношениях. Союз является положительным шагом при условии, что он позволит решить палестинский вопрос и нормализовать ситуацию в регионе. Также российское внешнеполитическое ведомство надеется на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Ранее президент США Дональд Трамп тоже поддержал заключение соглашений между Иерусалимом и Рабатом.

В день подписания договора король Марокко Мухаммед VI провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он посоветовал Рамалле начать диалог с Иерусалимом, чтобы урегулировать ситуацию в ближневосточном регионе.