Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:39   12 Декабря 2020
Политика

Соглашение между Израилем и Марокко вызвало положительный отклик России

Соглашение между Израилем и Марокко вызвало положительный отклик России

Россия поддерживает соглашение между Израилем и Марокко. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Страны договорились о полноценных дипломатических отношениях. Союз является положительным шагом при условии, что он позволит решить палестинский вопрос и нормализовать ситуацию в регионе. Также российское внешнеполитическое ведомство надеется на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Ранее президент США Дональд Трамп тоже поддержал заключение соглашений между Иерусалимом и Рабатом.

В день подписания договора король Марокко Мухаммед VI провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он посоветовал Рамалле начать диалог с Иерусалимом, чтобы урегулировать ситуацию в ближневосточном регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#палестина #израиль #мид рф #марокко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров