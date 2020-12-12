Трамп в очередной раз заявил о лидерстве на выборах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на американских выборах по "законным голосам". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на американских выборах по "законным голосам". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава государства уверен, что ушел далеко вперед своего соперника Джо Байдена, если не учитывать фальшивые показатели. Однако администрация Twitter отметила публикацию Трампа как вызывающую сомнения.

Голосование за кандидатов в президенты США состоялось 3 ноября, но результаты еще не объявлены. Республиканец Трамп и демократ Байден продолжают борьбу за высший руководящий пост страны. Инаугурация нового президента американского государства назначена на 20 января 2021 года.