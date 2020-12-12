Новым вагонам в "Сапсанах" пророчат бешеный спрос

Спальные места в новых вагонах "Сапсана" будут успешны в том случае, если их будет много. Об этом заявил автор дизайна новых плацкартных вагонов РЖД Дмитрий Назаров.

Спальные места в новых вагонах "Сапсана" будут успешны в том случае, если их будет много. Об этом заявил автор дизайна новых плацкартных вагонов РЖД Дмитрий Назаров.

Специалист прокомментировал новость о том, что скоростные поезда получат места с диванами-трансформерами. Оборудовать новые вагоны хотят в 2022 году. Сейчас новшество протестируют на базе новых составов. Каждый из них получит вагон с купе под спальные места.

"Если речь об одном купе, то его выкупят, особенно, если это ранний поезд", — заметил Назаров.

Инициатива получит большой успех у жителей России, заявил в комментарии Nation News Дмитрий Назаров. В нововведении большую роль сыграет желание граждан получить личное пространство и уединиться во время поездки, считает эксперт.