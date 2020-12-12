В Карабахе зафиксировали первое нарушение режима прекращения огня

В Нагорном Карабахе зафиксирован первый случай нарушения перемирия с начала миротворческой операции РФ в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Нагорном Карабахе зафиксирован первый случай нарушения перемирия с начала миротворческой операции РФ в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей в регионе были размещены российские миротворцы.