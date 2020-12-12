Граничащий с РФ китайский город закрылся из-за коронавируса

Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннин на границе с РФ в связи с возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа.

Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннин на границе с РФ в связи с возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа.

Как сообщила в субботу региональная рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе, с полуночи 13 декабря по пекинскому времени Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения. Временно будет приостановлена работа всего общественного транспорта. Автовладельцы лишатся права использовать свои машины "вплоть до особого распоряжения правительства".

В течение пяти дней городские торговые точки и коммунальные службы обязаны передать местной администрации результаты тестов на COVID-19 всех сотрудников и отчитаться о проведении инспекции, подтверждающей отсутствие случаев заражения на территории подотчетных объектов.

Движение транспорта в городе допускается только при наличии спецпропуска и в случаях необходимости перевозки медиков, военнослужащих и кадровых работников, задействованных в борьбе с пандемией. Исключение также составляют перевозящие продукты и прочие товары фургоны, если их водители прошли проверку и получили особое разрешение компетентных госорганов.

Согласно официальным данным, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, где находится Дуннин, насчитывается пять инфицированных. В городе постоянно проживают более 210 тысяч человек, он расположен в 60 км от Владивостока.