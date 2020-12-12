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17:56   12 Декабря 2020
Экономика

Армения сможет получить около 37 млн долларов от МВФ

Армения сможет получить около 37 млн долларов от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить Армении 36,9 миллиона долларов по программе Stand-By, говорится в сообщении организации.

Поддержка будет оказана в рамках программы особой кредитной программы. Ранее не использованная властями Армении сумма займа, в соответствии с правилами Stand-By, возвращается МВФ. Решение о предоставлении почти 37 миллионов долларов фонд принял по итогам третьего обзора деятельности республики.

"В результате объем выплат составит около 332 млн долларов", — уточнили в организации.

Конфликт в Нагорном Карабахе оказал разрушительное воздействие на экономику Армении. К тому же, продолжается влияние коронавирусной пандемии, на которую страна отреагировала оперативно и правильно, добавили в МВФ.

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#армения #кредит #мвф

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