Армения сможет получить около 37 млн долларов от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить Армении 36,9 миллиона долларов по программе Stand-By, говорится в сообщении организации.

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить Армении 36,9 миллиона долларов по программе Stand-By, говорится в сообщении организации.

Поддержка будет оказана в рамках программы особой кредитной программы. Ранее не использованная властями Армении сумма займа, в соответствии с правилами Stand-By, возвращается МВФ. Решение о предоставлении почти 37 миллионов долларов фонд принял по итогам третьего обзора деятельности республики.

"В результате объем выплат составит около 332 млн долларов", — уточнили в организации.

Конфликт в Нагорном Карабахе оказал разрушительное воздействие на экономику Армении. К тому же, продолжается влияние коронавирусной пандемии, на которую страна отреагировала оперативно и правильно, добавили в МВФ.