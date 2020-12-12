Сторонники ПЦУ попытались захватить Свято-Успенский храм на Украине

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области.

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области.

Раскольники напали на Свято-Успенский храм в селе Михальча, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ. Они выбили двери и, применив физическую силу, выгнали людей из церкви. В Черновицкой епархии позже уточнили, что Украинская православная церковь смогла отстоять храм.

Попытки захвата Свято-Успенской церкви в Михальча предпринимались ранее в августе и ноябре 2019 года. Сейчас на Украине возбуждено более 250 уголовных дел по факту нападения на церкви. В Незалежной действует только одна каноническая православная церковь — УПЦ.