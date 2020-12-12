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17:36   12 Декабря 2020
Армия

Российско-турецкий центр мониторинга по Карабаху будет создан в Агдаме

Российско-турецкий центр мониторинга по Карабаху будет создан в Агдаме

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет создан в Агдаме.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что строительство совместного центра мониторинга уже началось.

Территория Агдамского района Нагорно-Карабахской Республики была передана под контроль Баку 20 ноября в рамках трехстороннего соглашения, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией 10 ноября. Процесс передачи и эвакуации граждан контролировали российские миротворцы. После перехода района Азербайджану Алиев заявил, что планирует восстановить районный центр — город Агдам, который был разрушен в ходе военных действий в период Карабахской войны с 1992 по 1994 год.

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#россия #алиев #карабах #агдам

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