Российско-турецкий центр мониторинга по Карабаху будет создан в Агдаме

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет создан в Агдаме.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет создан в Агдаме.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что строительство совместного центра мониторинга уже началось.

Территория Агдамского района Нагорно-Карабахской Республики была передана под контроль Баку 20 ноября в рамках трехстороннего соглашения, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией 10 ноября. Процесс передачи и эвакуации граждан контролировали российские миротворцы. После перехода района Азербайджану Алиев заявил, что планирует восстановить районный центр — город Агдам, который был разрушен в ходе военных действий в период Карабахской войны с 1992 по 1994 год.