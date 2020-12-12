Онищенко: непринятие российской вакцины — проблемы Запада

Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V» в России уже стартовала.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не обращать внимания на предвзятое отношение Запада к отечественной вакцине «Спутник V». Экс-глава Роспотребнадзора посоветовал критикам разобраться с американо-немецкой вакциной компаний Pfizer.

«У нас есть своя национальная система регистрации и испытания вакцин. Мы каждый год делаем новую вакцину против гриппа. В этом году нам нужно привить 80 миллионов человек от гриппа, это рекордные цифры. Наша страна была инициатором ликвидации таких страшных инфекций как оспа и полиомиелит. То, что Запад не принимает нашу вакцину, не хочет прививаться ею, это их проблемы», — сказал Онищенко корреспонденту «Политики Сегодня».

Шесть добровольцев испытаний вакцины Pfizer, которую США производят при помощи немецкой компании BioNTech, умерли. Об этом стало известно 8 декабря. Двоим из скончавшихся вводили настоящий препарат, а остальным — плацебо. Отмечается, что у всех жертв эксперимента наблюдались проблемы со здоровьем и хронические заболевания. Половина из них была старше 55 лет.

Так, у одного из вакцинируемых были диагностированы атеросклероз и ожирение. Он ушел из жизни через три дня после введения первой части препарата. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части инъекции остановилось сердце, через три дня он умер.

«Пусть они разбираются со своим хваленым Pfizer. Я ни в коем случае не злорадствую, это трагедия, когда на испытаниях вакцины умирают люди», — подчеркнул депутат.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило для применения вакцину Pfizer и BioNTech. Она станет доступна для использования в течение ближайших нескольких дней. Президент США Дональд Трамп пообещал начать вакцинацию «менее чем через 24 часа». Прививка будет бесплатной для всех американцев. о словам главы государства, власти уже начали поставки препарата по всей стране.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V». Она уже стартовала в Москве 5 декабря. С 14 декабря в столице открывается запись на вакцинацию от коронавируса для жителей столицы из групп риска. Другие регионы России готовы начать ее до конца недели.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.