Российский парламентарий Никонов объяснил заявление о территории Казахстана

Депутат Госдумы России Вячеслав Никонов объяснил свое заявление о территории Казахстана, которое сделал в эфире Первого канала.

Депутат Госдумы России Вячеслав Никонов объяснил свое заявление о территории Казахстана, которое сделал в эфире Первого канала.

Политик подчеркнул, что интересы Нур-Султана были соблюдены при определении границ Казахской ССР, которая стала Республикой Казахстан. Парламентарий также выразил самые теплые чувства к братскому народу республики.

Ранее стало известно, что Россия получила ноту протеста от МИД Казахстана из-за высказываний Никонова. Согласно информации ведомства, замглавы министерства иностранных дел выразил недоумение в связи с заявлением парламентария о том, что территория Казахстана является "большим подарком со стороны России".