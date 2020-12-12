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17:33   12 Декабря 2020
Политика

Российский парламентарий Никонов объяснил заявление о территории Казахстана

Российский парламентарий Никонов объяснил заявление о территории Казахстана

Депутат Госдумы России Вячеслав Никонов объяснил свое заявление о территории Казахстана, которое сделал в эфире Первого канала.

Политик подчеркнул, что интересы Нур-Султана были соблюдены при определении границ Казахской ССР, которая стала Республикой Казахстан. Парламентарий также выразил самые теплые чувства к братскому народу республики.

Ранее стало известно, что Россия получила ноту протеста от МИД Казахстана из-за высказываний Никонова. Согласно информации ведомства, замглавы министерства иностранных дел выразил недоумение в связи с заявлением парламентария о том, что территория Казахстана является "большим подарком со стороны России".

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#россия #госдума #казахстан #никонов

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