Украинские политики потеряли реальное восприятие мира, делая заявления о "возвращении" Крыма силой. Об этом сообщил российский сенатор Владимир Джабаров.

Украинские политики потеряли реальное восприятие мира, делая заявления о "возвращении" Крыма силой. Об этом сообщил российский сенатор Владимир Джабаров.

Бывший украинский представитель на переговорах по стабилизации Донбасса Роман Бессмертный ранее заявил, что Киев должен "вернуть" полуостров путем планирования силовых операций.

По словам Джабарова, украинские политик столкнулся с каким-то обострением, поскольку адекватные люди не станут говорить подобные вещи. Такие выпады со стороны Украины свидетельствуют, что киевская власть потеряла реальное восприятие мира.

"Это, конечно, полная глупость", — сказал сенатор.

Российский политик подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью РФ. Украина сможет вернуть полуостров только в том случае, если Россия прекратит существование, однако этого никогда не произойдет, пишет RT.

Парламентарий Верховной рады Виктор Медведчук ранее заявил, что организация так называемой "Крымской платформы" будет бессмысленной, если Москва не примет в ней участие.