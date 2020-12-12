Глава Минобороны РФ Шойгу вспомнил о творческих образах покойного Гафта

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал покойного народного артиста РФ Валентина Гафта выдающимся деятелем отечественной культуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал покойного народного артиста РФ Валентина Гафта выдающимся деятелем отечественной культуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гафт обладал ярким талантом и безграничным обаянием. Артист создал множество глубоких образов в театре и кино. Неподражаемая игра Гафта покорила сердца миллионов зрителей, отметил Шойгу. По словам главы ведомства, россияне сохранят самую добрую память об усопшем народном артисте.

Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года на 86 году жизни. Актер с 1969 выступал на сцене "Современника". Кроме того, он снимался в популярных фильмах "Мастер и Маргарита", "Притяжение", "Небеса Обетованные" и многих другие.