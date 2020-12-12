Ученые определили, какой зубной пастой можно убить COVID-19 за две минуты

Американские ученые провели эксперимент, в результате которого выяснили, что некоторые зубные пасты способны убить коронавирусную инфекцию буквально за две минуты.

Американские ученые провели эксперимент, в результате которого выяснили, что некоторые зубные пасты способны убить коронавирусную инфекцию буквально за две минуты.

Это относится к гигиеническим средствам, в состав которых входят олово и цинк. Специалисты проводили эксперимент, чтобы узнать, возможно ли замедлить распространение коронавируса с помощью средств ухода за ротовой полостью.

Оказалось, что на это способны не только зубные пасты. Некоторые жидкости для полоскания рта тоже эффективно борются с коронавирусом, если в их составе есть цетилпиридиния хлорид . Во время эксперимента ученые обследовали 260 пациентов с диагнозом COVID-19.