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17:09   12 Декабря 2020
Общество

Ученые определили, какой зубной пастой можно убить COVID-19 за две минуты

Ученые определили, какой зубной пастой можно убить COVID-19 за две минуты

Американские ученые провели эксперимент, в результате которого выяснили, что некоторые зубные пасты способны убить коронавирусную инфекцию буквально за две минуты.

Это относится к гигиеническим средствам, в состав которых входят олово и цинк. Специалисты проводили эксперимент, чтобы узнать, возможно ли замедлить распространение коронавируса с помощью средств ухода за ротовой полостью.

Оказалось, что на это способны не только зубные пасты. Некоторые жидкости для полоскания рта тоже эффективно борются с коронавирусом, если в их составе есть цетилпиридиния хлорид . Во время эксперимента ученые обследовали 260 пациентов с диагнозом COVID-19.

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#ученые #зубная паста #коронавирус

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