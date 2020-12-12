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16:59   12 Декабря 2020
Армия

Солдаты ВСУ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса

Солдаты ВСУ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса

Украинские военнослужащие минируют автомобильные дороги в Донбассе, рассказали в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Бойцы ВСУ осуществили постановку минного заграждения на автодороге в районе населенного пункта Попасная, говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР. Известно, что украинскими солдатами было размещено семь десятков противотанковых мин юго-западнее шоссе Т0504.

"ВСУ продолжают минировать дороги общего пользования в районе населенного пункта Попасная", — отметили в Народной милиции ЛНР.

Непрекращающееся гражданское вооруженное противостояние на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Причиной конфликта стало нежелание населения Донбасса принимать новое руководство страны, пришедшее к власти после антиконституционного госпереворота в Киеве. Ответным шагом нового правительства стало введение войск в регион.

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