Солдаты ВСУ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса

Украинские военнослужащие минируют автомобильные дороги в Донбассе, рассказали в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Украинские военнослужащие минируют автомобильные дороги в Донбассе, рассказали в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Бойцы ВСУ осуществили постановку минного заграждения на автодороге в районе населенного пункта Попасная, говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР. Известно, что украинскими солдатами было размещено семь десятков противотанковых мин юго-западнее шоссе Т0504.

"ВСУ продолжают минировать дороги общего пользования в районе населенного пункта Попасная", — отметили в Народной милиции ЛНР.

Непрекращающееся гражданское вооруженное противостояние на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Причиной конфликта стало нежелание населения Донбасса принимать новое руководство страны, пришедшее к власти после антиконституционного госпереворота в Киеве. Ответным шагом нового правительства стало введение войск в регион.