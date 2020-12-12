Саркисян встретился с кандидатом на пост премьера Армении от оппозиции

Ереван, 12 декабря. Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Вазгеном Манукяном, которого местная оппозиция выдвигает своим кандидатом на пост главы правительства.

Ереван, 12 декабря. Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Вазгеном Манукяном, которого местная оппозиция выдвигает своим кандидатом на пост главы правительства.

Президент Армении принял дипломатический визит кандидата в главы кабмина Вазгена Манукяна. На этот пост его выдвинула оппозиция, которая требует отставки действующего премьера Николы Пашиняна. О факте встречи сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на администрацию президента.

Подробности встречи пока не раскрываются. Известно, что темой разговора стала сложившаяся в стране ситуация. Ранее Саркисян также встретился со своими предшественниками на посту президента Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном.

Акции протеста в Ереване начались 10 ноября и продолжаются по сей день. Оппозиция требует отставки действующего председателя правительства Николы Пашиняна. Их не устроил шаг премьера пойти на мирные переговоры с Азербайджаном в споре за нагорный Карабах. Итогом стало подписание заявление о прекращении огня и переход части спорной территории под контроль Баку.

Вместе с тем, как сообщало Федеральное агентство новостей, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении развязать новую войну с Арменией и завоевать еще больше территорий, в том числе, Ереван.