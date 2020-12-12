Заявление президента страны, направленное против России, является первым шагом по русофобскому пути. Запад пытается разорвать контакт между Москвой и Белградом.

Заявление президента страны, направленное против России, является первым шагом по русофобскому пути. Запад пытается разорвать контакт между Москвой и Белградом.

Политические процессы на Балканах якобы находятся под угрозой российского вмешательства. Такое заявление сделал президент Черногории Мило Джуканович. Политолог, президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин заметил, что Россия за свою историю не вмешивалась в политику, а помогала братским народам Балкан.

"Черногория всегда стремилась в НАТО для того, чтобы закрепить за собой политические или экономические преференции перед США", — подчеркнул эксперт.

Подобными заявлениями Джуканович повторяет путь прибалтийских государств с политикой двойных стандартов, пишет Nation News. В борьбе с вымышленной угрозой от России они разместили на своей территории американские военные базы. Основная цель заключается в попытке изолировать дружественную Сербию от России, уверен Самонкин.