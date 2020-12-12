16:43 12 Декабря 2020Армия
Глава Минобороны Армении встретится с Шойгу в Москве
Глава военного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян прибудет с рабочим визитом в Россию, сообщили в армянском министерстве обороны.
Глава военного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян прибудет с рабочим визитом в Россию, сообщили в армянском министерстве обороны.
Поездка министра обороны Армении предполагает встречу с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу и рядом других высокопоставленных лиц, уточняется в сообщении. Известно, что Арутюнян впервые прибудет в Россию в должности главы оборонного ведомства.
"12 декабря делегация во главе с министром обороны Вагаршаком Арутюняном отправилась с рабочим визитом в РФ", — гласит информация, предоставленная Минобороны Армении.