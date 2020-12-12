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16:43   12 Декабря 2020
Армия

Глава Минобороны Армении встретится с Шойгу в Москве

Глава Минобороны Армении встретится с Шойгу в Москве

Глава военного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян прибудет с рабочим визитом в Россию, сообщили в армянском министерстве обороны.

Поездка министра обороны Армении предполагает встречу с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу и рядом других высокопоставленных лиц, уточняется в сообщении. Известно, что Арутюнян впервые прибудет в Россию в должности главы оборонного ведомства.

"12 декабря делегация во главе с министром обороны Вагаршаком Арутюняном отправилась с рабочим визитом в РФ", — гласит информация, предоставленная Минобороны Армении.

 

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