Лавров на встрече с немецкой делегацией осудил попытки оправдать нацистов

Россия осуждает любые попытки преуменьшить преступления нацистов. Мнение Москвы озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия осуждает любые попытки преуменьшить преступления нацистов. Мнение Москвы озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД поднял этот вопрос на встрече с делегацией оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". После мероприятия в Сети появилась информация, что министр якобы не обсуждал с немцами их настрой оправдать агрессию Третьего рейха.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что эти данные не соответствуют правде. На самом деле Сергей Лавров подчеркнул, что Москва выступает против любых попыток умалить злодеяния нацистов и, тем более, героизировать их деятельность.