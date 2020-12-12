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16:39   12 Декабря 2020
Политика

Иранские власти казнили жителя Франции

Иранские власти казнили жителя Франции

Иранский журналист поплатился жизнью за сотрудничество с разведками Франции, США Израиля.

По информации местных СМИ, руководство Ирана привело в исполнение смертный приговор в отношении главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама. Как сообщил источник, Зам сотрудничал с иностранными спецслужбами из Франции, Америки и Израиля. Казнь журналиста состоялась в субботу утром через повешение.

Рухолла Зам был известен как иранский журналист и активный общественный деятель. Он возглавлял популярный новостной портал из-за рубежа. В 2017-2018 годах Зам освещал акции протеста, происходившие в стране. Местом постоянного проживания умершего считалась Франция.

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#франция #иран #казнь

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