Составлен список спасающих от сердечного приступа продуктов

Специалисты считают, что употребление некоторых продуктов способно снизить риск сердечного приступа в два раза.

Специалисты считают, что употребление некоторых продуктов способно снизить риск сердечного приступа в два раза.

К таким продуктам относятся: оливковое масло, зеленый чай, жирная рыба, чеснок, темный шоколад, помидоры, авокадо, бобовые, цельнозерновые, ягоды и орехи, а также листовые овощи.

Помидоры, ягоды и оливковое масло снижают уровень "плохого" холестерина и помогают бороться с воспалительными процессами. Авокадо, миндаль и жирная рыба оказывают благоприятное воздействие на работу сердца благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот. Зеленые листовые овощи богаты минералами и витаминами, которые улучшают функционирование сосудов. Цельнозерновые продукты повышают гибкость сосудов. Чеснок богат аллицином, который снижает уровень холестерина и давление крови, предотвращает образование тромбов.