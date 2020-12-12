Британские ученые назвали добавки, которые защищают женщин от COVID-19

Употребление в пищу женщинами определенных пищевых добавок может укрепить их иммунитет и снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией.

Употребление в пищу женщинами определенных пищевых добавок может укрепить их иммунитет и снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией.

К такому выводу пришла группа ученых из Королевского колледжа Лондона на основании исследования 1,4 млн людей. В ходе эксперимента они обнаружили взаимосвязь между коронавирусом и пищевыми добавками у женщин. Исследование они проводили при помощи приложения COVID Symptom Study. В него жители США, Швеции и Великобритании вносили информацию о приеме витаминов, симптомах и результатах теста на COVID-19.

В итоге оказалось, что те, кто принимал пробиотики, поливитамины, витамин D и омегу-3, реже заражались коронавирусом. При этом наибольшее снижение риска подхватить вирус было отмечено среди женщин.

"По всей видимости, у представительниц слабого пола в принципе иммунитет сильнее, чем у мужчин. Витамины только укрепили его, что дало такой защитный эффект", — пояснили медики.

Однако эксперты призывают осторожно относится к данным выводам, так как результаты исследования могут быть искажены социально-экономическим статусом человека.