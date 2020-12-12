Онищенко оценил эффективность домашних тестов на коронавирус

Любой диагноз должен обязательно подтвердить врач, напомнил экс-глава Роспотребнадзора.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко допустил использование тестов на COVID-19 дома, но призвал россиян обращаться к врачу для уточнения диагноза. Так, в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он прокомментировал призыв Минздрава делать тесты на коронавирус только в медицинских учреждениях.

«Можно пользоваться тестами, которые официально разрешены и имеют регистрацию в системе медицинских изделий. Но только в качестве ориентира. Окончательный диагноз вам поставит врач. Тест можно использовать только для того, чтобы сподвигнуть себя на поход к врачу. Если вы сделали тест, это не значит, что у вас коронавирус . Вы пойдете к врачу, и он уже установит диагноз по симптомам, подтвердит его другими тестам. Самодиагностикой заниматься строго запрещено даже врачу», — разъяснил Онищенко.

Накануне директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко заявила, что эффективность тестов на COVID-19 в домашних условиях не подтверждена, поэтому исследования нужно проводить только в медучреждениях.

«Необходимо применять их только в медицинских организациях с дополнительными исследованиями — ПЦР», — сказала Астапенко.

Специалист отметила, что на территории России тесты возможно провести только в специализированных учреждениях, поскольку нет информации об их работе в домашних условиях. Однако экс-глава Роспотребнадзора не столь категоричен:

«Да, ни один тест не даст 100% результата, но не потому, что тесты плохие, а потому что каждый человек индивидуален. Но как некую ориентировку использовать можно. К примеру, у нас есть тесты на СПИД. Диагноз мы ставим только тогда, когда три теста подряд дают "плюс". Потом мы делаем еще один тест, более чувствительный, и тогда ставим диагноз. Я не говею, что здесь тоже так, но все индивидуально», — заключил депутат.

По данным на 12 декабря, российские медики провели более 82 миллионов тестов на выявление коронавируса. За прошедшие сутки было сделано 539 тысяч исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в 85 регионах России зафиксировано 28 137 новых случаев заражения. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни. При этом, по данным оперштаба, в стране зафиксировано 560 летальных исходов. Также 26 118 человек выздоровели. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (6 622) и Петербурге (3 776).

В начале декабря правительство России объявило о начале масштабной вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V». Уже с 5 декабря вакцинация началась в Москве. С 14 декабря в столице открывается запись на вакцинацию от коронавируса для жителей столицы из групп риска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о сотрудниках МФЦ, культуры, а также работниках торговли и услуг.