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23:00   12 Декабря 2020
Общество

Онищенко оценил эффективность домашних тестов на коронавирус

Онищенко оценил эффективность домашних тестов на коронавирус

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко допустил использование тестов на COVID-19 дома, но призвал россиян обращаться к врачу для уточнения диагноза. Так, в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он прокомментировал призыв Минздрава делать тесты на коронавирус только в медицинских учреждениях.

«Можно пользоваться тестами, которые официально разрешены и имеют регистрацию в системе медицинских изделий. Но только в качестве ориентира. Окончательный диагноз вам поставит врач. Тест можно использовать только для того, чтобы сподвигнуть себя на поход к врачу. Если вы сделали тест, это не значит, что у вас коронавирус . Вы пойдете к врачу, и он уже установит диагноз по симптомам, подтвердит его другими тестам. Самодиагностикой заниматься строго запрещено даже врачу», — разъяснил Онищенко.

Накануне директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко заявила, что эффективность тестов на COVID-19 в домашних условиях не подтверждена, поэтому исследования нужно проводить только в медучреждениях.

«Необходимо применять их только в медицинских организациях с дополнительными исследованиями — ПЦР», — сказала Астапенко.

Онищенко оценил эффективность домашних тестов на коронавирус

Специалист отметила, что на территории России тесты возможно провести только в специализированных учреждениях, поскольку нет информации об их работе в домашних условиях. Однако экс-глава Роспотребнадзора не столь категоричен:

«Да, ни один тест не даст 100% результата, но не потому, что тесты плохие, а потому что каждый человек индивидуален. Но как некую ориентировку использовать можно. К примеру, у нас есть тесты на СПИД. Диагноз мы ставим только тогда, когда три теста подряд дают "плюс". Потом мы делаем еще один тест, более чувствительный, и тогда ставим диагноз. Я не говею, что здесь тоже так, но все индивидуально», — заключил депутат.

По данным на 12 декабря, российские медики провели более 82 миллионов тестов на выявление коронавируса. За прошедшие сутки было сделано 539 тысяч исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в 85 регионах России зафиксировано 28 137 новых случаев заражения. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни. При этом, по данным оперштаба, в стране зафиксировано 560 летальных исходов. Также 26 118 человек выздоровели. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (6 622) и Петербурге (3 776).

В начале декабря правительство России объявило о начале масштабной вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V». Уже с 5 декабря вакцинация началась в Москве. С 14 декабря в столице открывается запись на вакцинацию от коронавируса для жителей столицы из групп риска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о сотрудниках МФЦ, культуры, а также работниках торговли и услуг.

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#онищенко #статистика #коронавирус

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