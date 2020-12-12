"Ушел Большой актер": Собянин высказал сожаление о смерти Гафта

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта в связи с его кончиной.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта в связи с его кончиной.

В своем аккаунте в Instagram градоначальник написал, что искренне сочувствует семье актера и "коллегам Великого Мастера". Собянин сообщил, что народный артист РСФСР будет похоронен на Аллее актеров в Москве на Троекуровском кладбище.

Валентин Гафт умер 12 декабря, в субботу, на 86-м году жизни. Он родился в 1935 году в Москве в семье военного юриста. В 1969 году пришел играть в театр "Современник". Широкую известность Гафт получил в кино, особенно в фильмах Эльдара Рязанова: "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…". В прошлом году актер перенес инсульт головного мозга.