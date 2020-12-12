Юрист оценил шансы внебрачного ребенка Гафта на получение наследства

Внебрачный сын народного артиста РСФСР Валентина Гафта имеет шанс получить наследство, заявил адвокат Янис Юкша.

Внебрачный сын народного артиста РСФСР Валентина Гафта имеет шанс получить наследство, заявил адвокат Янис Юкша.

Жена покойного актера позаботилась о наследстве заранее, переписав на себя имущество еще до смерти супруга. Кроме нее, претендентами могут являться внебрачный сын и внук Валентина Гафта: его дочь Ольга покончила с собой в возрасте 29 лет.

Единственным неоспоримым документом, подтверждающим права на владение оставшимся капиталом артиста, было бы завещание, сообщил Юкша корреспонденту iReactor. Однако даже при его отсутствии у ребенка Гафта есть шанс на получение наследства.

"Внебрачный сын может попытаться оспорить сделку о передаче имущества в суде, если не вышел срок ее давности", — уверяет адвокат.

Если Валентин Гафт был не в состоянии понять значение своих действий при заключении каких-либо договоров, то его супруга вполне может проиграть это дело в суде. Оспорить можно любую сделку, заключил юрист.