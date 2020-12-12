Юрист оценил шансы внебрачного ребенка Гафта на получение наследства
Внебрачный сын народного артиста РСФСР Валентина Гафта имеет шанс получить наследство, заявил адвокат Янис Юкша.
Жена покойного актера позаботилась о наследстве заранее, переписав на себя имущество еще до смерти супруга. Кроме нее, претендентами могут являться внебрачный сын и внук Валентина Гафта: его дочь Ольга покончила с собой в возрасте 29 лет.
Единственным неоспоримым документом, подтверждающим права на владение оставшимся капиталом артиста, было бы завещание, сообщил Юкша корреспонденту iReactor. Однако даже при его отсутствии у ребенка Гафта есть шанс на получение наследства.
"Внебрачный сын может попытаться оспорить сделку о передаче имущества в суде, если не вышел срок ее давности", — уверяет адвокат.
Если Валентин Гафт был не в состоянии понять значение своих действий при заключении каких-либо договоров, то его супруга вполне может проиграть это дело в суде. Оспорить можно любую сделку, заключил юрист.