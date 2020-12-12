Глава Совфеда РФ отметила уникальность работ Валентина Гафта

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью артиста Валентина Гафта.

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью артиста Валентина Гафта.

В театр "Современник" была направлена соответствующая телеграмма. Матвиенко отметила самобытный талант и особую энергетику народного артиста. Об этом сообщается в материале Федерального агентства новостей.

"Мы никогда его не забудем. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким", – говорится в телеграмме.

Смерть Гафта стала серьезной потерей для российской культуры. Он искренне играл свои роли на сцене и в фильмах. Все его герои сыграны неповторимо, а многие из них отмечены государственными наградами.