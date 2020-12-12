Иосиф Пригожин рассказал о незабываемом разговоре с покойным Гафтом

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как тяжело воспринял смерть Гафта. Он вспомнил незабываемый телефонный разговор с покойным актером.

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как тяжело воспринял смерть Гафта. Он вспомнил незабываемый телефонный разговор с покойным актером.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался утром в субботу, что стало тяжелым известием для Иосифа Пригожина. Продюсер поделился своими воспоминаниями об актере в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

Собеседник издания считал Валентина Гафта членом семьи. Артист как-то позвонил Пригожину, и разговор затянулся на четыре часа. Актер поделился мыслями о своем творчестве и даже признался в любви супруге продюсера певице Валерии.

"Я на всю жизнь запомню тот душевный разговор", — рассказал Иосиф Пригожин.

Народный артист навсегда останется жить в своих фильмах, без которых не обходилось ни одно праздничное событие в семье собеседника ФАН. "Громадным человечище" назвал Гафта Иосиф Пригожин в разговоре со СМИ в день смерти актера.