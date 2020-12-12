Александр Олешко в день смерти Гафта вспомнил о долгом разговоре с актером

Актер Александр Олешко вспомнил о работе с Валентином Гафтом в театре «Современник» и на телевидении, и поблагодарил его за все.

Актер Александр Олешко вспомнил о работе с Валентином Гафтом в театре «Современник» и на телевидении, и поблагодарил его за все.

О смерти Гафта стало известно 12 декабря. Он умер в возрасте 85 лет в окружении любимых людей. Его коллеги и друзья приносят свои соболезнования близким умершего. Александр Олешко опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором принес слова соболезнования.

"Месяц назад в телефонном разговоре с Ольгой Остроумовой передавал Вам привет.... Светлая память", — написал он.

Актер вспомнил, как ему приходилось работать с Гафтом в "Современнике". Они вместе играли в спектаклях "Вишневый сад", "Трудные люди", "Балалайкин и Ко". Гафт часто просил молодого коллегу записывать какие-то фразы во время репетиций, которые потом становились произведениями, рассказал Олешко "360". Он уверен, что сам бог надиктовывал стихи поэту.