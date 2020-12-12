Дмитрий Медведев почтил память Валентина Гафта

Зампредседателя Совбеза России выразил соболезнования родственникам и близким людям актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом он написал в телеграмме.

Зампредседателя Совбеза России выразил соболезнования родственникам и близким людям актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом он написал в телеграмме.

Гафт 12 декабря скончался на 86-м году жизни. По словам супруги актера Ольги Остроумовой, причина его смерти связана с последствиями инсульта. Медведев отметил, что уход из жизни известного артиста стал огромной, невосполнимой утратой.

"Горько сознавать, что его больше нет с нами. Но добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", — отметил замглавы Совбеза РФ.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Он известен поклонникам по ролям в таких картинах как "Здравствуйте, я ваша тетя!" и "Семнадцать мгновений весны".