15:20 12 Декабря 2020Политика
Дмитрий Медведев почтил память Валентина Гафта
Зампредседателя Совбеза России выразил соболезнования родственникам и близким людям актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом он написал в телеграмме.
Зампредседателя Совбеза России выразил соболезнования родственникам и близким людям актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом он написал в телеграмме.
Гафт 12 декабря скончался на 86-м году жизни. По словам супруги актера Ольги Остроумовой, причина его смерти связана с последствиями инсульта. Медведев отметил, что уход из жизни известного артиста стал огромной, невосполнимой утратой.
"Горько сознавать, что его больше нет с нами. Но добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", — отметил замглавы Совбеза РФ.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Он известен поклонникам по ролям в таких картинах как "Здравствуйте, я ваша тетя!" и "Семнадцать мгновений весны".