Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) собирается получить разрешение на производство российской вакцины от коронавируса.

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) собирается получить разрешение на производство российской вакцины от коронавируса.

Об этом заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Партия задействует весь политический потенциал, чтобы провести регистрацию на производство препарата на Украине, отметил политик. По его словам, будут направлены соответствующие документы в регистрационные органы страны. ОПЗЖ желает задействовать все предприятия, где технологический процесс позволяет осуществить задуманное.

Кроме того, политик раскритиковал нежелание киевских властей наладить производство российской вакцины. Подобными действия глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил наличие внешнего управления. Медведчук напомнил, что ранее руководитель ведомства заявлял о готовности рассмотреть любые препараты от коронавируса, в том числе, российские.