Народный артист РСФСР Валентин Гафт был уникальным человеком благодаря своему таланту, считает актер Александр Михайлов.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт был уникальным человеком благодаря своему таланту, считает актер Александр Михайлов.

Гафта не стало в субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет. Его кончина стала шоком для коллег по актерскому делу и многих жителей России. Соболезнования в связи со смертью народного артиста высказал режиссер, звезда фильма "Любовь и голуби" Александр Михайлов.

"Я очень уважал Гафта. Это великий актер, потрясающий поэт и уникальная личность. Он чувствовал талантливых людей. Много талантливых поэтов открыл... Потеря огромная. Очень много уходит талантливых людей", — заявил актер в комментарии iReactor.

За свою творческую карьеру Валентин Гафт получил множество наград. В их числе: ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, театральная премия Станиславского, премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" и множество других.