Звезда советского кино Михайлов считает смерть Гафта огромной потерей
Народный артист РСФСР Валентин Гафт был уникальным человеком благодаря своему таланту, считает актер Александр Михайлов.
Гафта не стало в субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет. Его кончина стала шоком для коллег по актерскому делу и многих жителей России. Соболезнования в связи со смертью народного артиста высказал режиссер, звезда фильма "Любовь и голуби" Александр Михайлов.
"Я очень уважал Гафта. Это великий актер, потрясающий поэт и уникальная личность. Он чувствовал талантливых людей. Много талантливых поэтов открыл... Потеря огромная. Очень много уходит талантливых людей", — заявил актер в комментарии iReactor.
За свою творческую карьеру Валентин Гафт получил множество наград. В их числе: ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, театральная премия Станиславского, премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" и множество других.