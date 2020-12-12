Субмарина "Владимир Мономах" поразила цели четырьмя ракетами "Булава"

Залп баллистическими ракетами "Булава" производился из акватории Охотского моря.

Залп баллистическими ракетами "Булава" производился из акватории Охотского моря.

Ракеты успешно поразили цели на полигоне Чижа, сообщили в Минобороны России. Атомная подлодка "Владимир Мономах" запустила четыре ракеты одновременно в ходе плановой боевой подготовки. Пуск производился из подводного положения. Вскоре в Сети появились видеозапись запуска ракет.

"Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме", — заявили в МО РФ.

К-551 "Владимир Мономах" — субмарина проекта 955 "Борей". Спущена на воду 30 декабря 2012 года. Вошел в состав Тихоокеанского флота 19 декабря 2014 года после цикла государственных испытаний. Вооружен 16 ракетами "Булава", способной нести до десяти ядерных боеголовок.