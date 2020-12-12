Лукашенко рассказал, как творчество Гафта любили на белорусской земле

Артист Валентин Гафт добился настоящего успеха и покорил сердца миллионов зрителей, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Артист Валентин Гафт добился настоящего успеха и покорил сердца миллионов зрителей, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта, передает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, белорусы очень любили творчество Гафта. Артист Валентин Гафт обладал многогранным талантом и большой работоспособностью, за что его уважали коллеги и любили зрители.

"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", — сказал Александр Лукашенко.

Валентин Гафт скончался утром 12 декабря после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Похороны артиста состоятся 15 декабря.