Опубликован топ самых часто угоняемых авто в России

В России снижается число угонов автомобилей премиального класса, однако все больше криминальных эпизодов происходит с машинами массового сегмента.

В России снижается число угонов автомобилей премиального класса, однако все больше криминальных эпизодов происходит с машинами массового сегмента.

К таким выводам пришли специалисты "АльфаСтрахования" после изучения обращений по каско за 9 месяцев 2020 года. Частота угонов за текущий год снизилась на 20%. Как предполагают страховщики, это связано с ограничением передвижений из-за пандемии. Именно введенные меры усложнили угонщикам процесс перепродажи премиальных авто в другие страны.

Самой угоняемой машиной за девять месяцев 2020 года стал седан Toyota Camry. Частота угонов этого автомобиля составила 0,70%. На втором месте оказался представитель премиум сегмента – Lexus LX с показателем 0,62%. Замыкает тройку компактный кроссовер Toyota RAV4 — 0,36%. Еще одна японская модель Lexus RX (0,21%) оказалась на четвертой строчке, а следом идет Hyundai Tucson с частотой угона 0,21%. Тщательнее оберегать свои автомобили стоит владельцам Lada 4x4, Kia Sorento, Toyota Land Cruiser, Kia Rio и Mercedes-Benz S-класса.