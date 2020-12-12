Нагорный Карабах стал темой переговоров Лаврова и главы МИД Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым по Карабаху, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым по Карабаху, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Министры обсудили посредством телефонной связи тему выполнения заявления по Нагорному Карабаху. Переговоры главы Министерства иностранных дел России и руководителя МИД Азербайджана состоялся в субботу, 12 декабря.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен президентом РФ Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном, подписавшими в ночь на 10 ноября соглашение о прекращении боевых действий в регионе и ввод миротворческих сил России в Карабах.