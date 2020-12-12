Бывший премьер Чечни рассказал, что его хотели убить

Экс-премьер Чеченской Республики Сергей Абрамов признался, что на него совершались покушения, но он не проявлял интерес к расследованиям. Об этом он рассказал во время интервью.

Экс-премьер Чеченской Республики Сергей Абрамов признался, что на него совершались покушения, но он не проявлял интерес к расследованиям. Об этом он рассказал во время интервью.

Абрамов в 2002 году получил сотрясение после того, как его сбил автомобиль на Ильинке. Через пару лет боевики разместили взрывное устройство на пути следования его картежа в Грозном. Однако, по словам политика, расследования этих случаев интересовали его меньше, чем государственные обязанности.

"Мне в то время было не до этого, потому как необходимо было 24 часа в сутки семь дней в неделю заниматься делами республики, особенно в то непростое время", — сказал бывший премьер-министр в интервью изданию РИА Новости.

Сергей Абрамов в 2004 году занимал должность исполняющего обязанности президента Чечни. Сейчас он является членом правления Союза машиностроителей России.