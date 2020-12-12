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14:22   12 Декабря 2020
Армия

Мемориал погибшим пилотам Ми-24 ВС РФ появился в Армении

Мемориал погибшим пилотам Ми-24 ВС РФ появился в Армении

Память о погибших российских летчиках, сбитых на территории Армении, была увековечена мемориальным камнем, сообщили местные СМИ.

Вертолет ВС РФ Ми-24 потерпел крушение в ноябре нынешнего года вблизи армянского населенного пункта Ерасх. Винтокрылая машина сопровождала колонну российской бронетехники, следовавшую на военную базу РФ. В Баку признали, что азербайджанские войска по ошибке сбили вертолет, и принесли официальные извинения за случившееся.

Происшествие привело к гибели двух военнослужащих ВС России — майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федина. В память о погибших пилотах недалеко от Ерасха был установлен мемориал и проведен молебен.

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