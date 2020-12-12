Россиян предупредили о возможном вреде традиционного новогоднего салата

"Сложные салаты" оказались самыми вредными блюдами новогоднего стола. Об этом россиянам рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная.

"Сложные салаты" оказались самыми вредными блюдами новогоднего стола. Об этом россиянам рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Привычный салат оливье, который традиционно подают к столу на Новый год, является сложным, тяжелым и вредным блюдом. Особенно опасно то количество, которое съедается в праздник. Трудными для переваривания также считаются салаты с сыром, орехами и большим количеством майонеза, рассказала специалист.

Легкие травянистые блюда с минимальной заправкой станут лучшим вариантом для новогоднего ужина. Мясо лучше всего подавать 1 января. Это поможет избежать переедания. В качестве способа приготовления гастроэнтеролог посоветовала запекание продукта в духовке.