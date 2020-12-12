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14:21   12 Декабря 2020
Общество

Россиян предупредили о возможном вреде традиционного новогоднего салата

Россиян предупредили о возможном вреде традиционного новогоднего салата

"Сложные салаты" оказались самыми вредными блюдами новогоднего стола. Об этом россиянам рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Привычный салат оливье, который традиционно подают к столу на Новый год, является сложным, тяжелым и вредным блюдом. Особенно опасно то количество, которое съедается в праздник. Трудными для переваривания также считаются салаты с сыром, орехами и большим количеством майонеза, рассказала специалист.

Легкие травянистые блюда с минимальной заправкой станут лучшим вариантом для новогоднего ужина. Мясо лучше всего подавать 1 января. Это поможет избежать переедания. В качестве способа приготовления гастроэнтеролог посоветовала запекание продукта в духовке.

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#новый год #блюда #салат

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