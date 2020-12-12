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14:16   12 Декабря 2020
Общество

Ученые выявили гены, усугубляющие течение COVID-19

Ученые выявили гены, усугубляющие течение COVID-19

Тяжелое течение заболевания COVID-19 британские ученые связали с наличием определенной модификации генов у пациентов.

Ученые Эдинбургского университета провели исследование более двух тысяч пациентов из 200 отделений интенсивной терапии и выяснили, что у пациентов с тяжелой формой заболевания присутствует одна и та же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, TYK2, DPP9 и IFNAR2. Вариации в генах приводят к нарушению формирования иммунного ответа и провоцируют развитие воспаления легких, что приводит к усугублению течения болезни.

Свое исследование британские эксперты опубликовали в журнале Nature. Специалисты считают, что дальнейшие клинические исследования позволят спасти десятки тысяч жизней.

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#ученые #исследование #коронавирус

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