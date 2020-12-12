В Роскачестве рассказали, как выбрать вино на Новый год

В последние дни декабря лучшим подарком безошибочно станет игристое вино, считают в Роскачестве.

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино в качестве подарка на Новый год. Эксперты рекомендуют обращать внимание на состав, а не на упаковку. В преддверии праздника лучше дарить игристые вина. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

В последние годы маркетологи начали специально разрабатывать к праздникам «подарочные» варианты алкогольных напитков. Однако специалисты реомендуют россиянам в первую очередь обращать внимание на качество вина, а не внешний вид бутылки или акции магазина. Вместо красивой упаковки в Роскачкачестве посоветовали дарителю рассказать получателю подарка об истории напитка.

Бутылка рейтингового вина может выглядеть достаточно просто, но после того, как ваш близкий человек открыл его и попробова позитивных впечатлений останется гораздо больше, чем от некачественного продукта в дорогой упаковке. Сейчас масса способов упаковать любой подарок», — советуют эксперты. В последние дни декабря лучшим подарком безошибочно станет игристое вино, считают в Роскачестве.

«Бутылка с красивой фольгой на горлышке и "волшебными пузырьками" внутри напитка точно станет востребованной под бой курантов».

Главное — помнить, что далеко не все игристые напитки на полках являются вином. Производители винных напитков, в составе которых могуть быть вода, ароматизаторы и красители, стараются сделать свою продукцию похожей на настоящие игристые вина. По российским законам, производитель должен указать, что такой напиток не является вином, напоминают эксперты.

«Информация об этом должна быть размещена на этикетке, а также ценнике товара (если он произведён после 26 июня – даты вступления в силе нового винного закона) или на самой полке в таком виде, чтобы быть заметной покупателю», — подчеркивают специалисты.

Если «винный напиток» оказался на полке вместе с настоящим вином — это повод обратиться с претензией к магазину. По данным Роскачества, только за второе полугодие 2020 Роспотребнадзор в Москве оштрафовал торговые точки за неправильную выкладку вина на 14 миллионов рублей.

Роскачество в выборе подарка советует ориентироваться на данные «Винного гида России». Довольно высокие позиции в рейтингах занимают вина «Золотая Балка», «Шато Тамань», «Мысхако» и «Фанагория», при этом стоимость большинства таких вин не превышает 500 рублей. Это делает вина российского производства более привлекательными, чем импортная продукция.

Эксперты также посоветовали россиянам обратить внимание на ликерные вина, которые могут храниться долгие годы, не теряя качества. По данным «Винного гида России», лучшие напитки произведены в Крыму под известными брендами «Массандра», «Солнечная долина» или «Инкерман». Однако чтобы подарить такое вино с годом урожая, совпадающим с годом рождения совершеннолетнего человека, придется подождать несколько лет: в продаже сейчас доступны вина с высоким рейтингом максимум 2000-х годов.

Роскачество предлагает дарить такие вина к к памятным датам. А если все-таки хочется отложить бутылку относительно недорогого ликерного вина к дню рождения, эксперт предлагают обратить внимание на вина из Дагестана.

Главное, что советуют эксперты всем, кто выбирает вина в подарок — думать о содержимом бутылки.

«Вино – это не цветы, аромат и красоту которых мы видим сразу в момент подарка. Это отложенная эмоция. Представьте себе, что цветы вы дарите в закрытом пакете и, открыв его у себя дома через пару дней, человек обнаружит увядшие сорняки. Вряд ли он вспомнит добрым словом подарившего такой "букет"», — резюмируют эксперты.

Ранее эксперты Роскачества назвали лучшие красные и белые российские вина. Среди белых вин места в первой тройке заняли наименования производителя «Мысхако».