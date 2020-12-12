Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:03   12 Декабря 2020
Политика

Москва готова ответить Великобритании на антироссийские санкции

Москва готова ответить Великобритании на антироссийские санкции

Москва оставила за собой право ввести ответные меры на новые антироссийские санкции Великобритании, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова считает введение новых санкций безосновательными. По ее словам, подобные действия показывают, что британские власти не хотят отказываться от проведения антироссийской политики. Это негативно отразится на российско-британских отношения. Москва готова следовать принципам взаимности и оставляет за собой право на принятие ответных мер, резюмировала Захарова.

Лондон ранее объявил о введении новых ограничений в отношении российских граждан. Санкции запрещают въезд в страну и предусматривают замораживание активов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #великобритания #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров