Москва оставила за собой право ввести ответные меры на новые антироссийские санкции Великобритании, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва оставила за собой право ввести ответные меры на новые антироссийские санкции Великобритании, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова считает введение новых санкций безосновательными. По ее словам, подобные действия показывают, что британские власти не хотят отказываться от проведения антироссийской политики. Это негативно отразится на российско-британских отношения. Москва готова следовать принципам взаимности и оставляет за собой право на принятие ответных мер, резюмировала Захарова.

Лондон ранее объявил о введении новых ограничений в отношении российских граждан. Санкции запрещают въезд в страну и предусматривают замораживание активов.