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14:03   12 Декабря 2020
Политика

Медведев заявил, что Конституция РФ определяет политический вектор страны

Медведев заявил, что Конституция РФ определяет политический вектор страны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал достоинства главного закона государства в честь Дня Конституции РФ. Об этом он написал в "ВКонтакте".

Российская конституция имеет огромное значение для защиты суверенитета страны, отметил Медведев. Он обратил внимание на роль Основного закона в определении политического и экономического вектора государства.

"Конституция не просто важнейший источник права, а живой нормативный организм, важнейшие принципы которого неизменны, а отдельные институты находятся в развитии", — говорится в публикации.

Принятие Конституции РФ состоялось 12 декабря 1993 года. Первый президент страны Борис Ельцин объявил этот день государственным праздником.

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#совбез #медведев #конституция

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