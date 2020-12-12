Медведев заявил, что Конституция РФ определяет политический вектор страны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал достоинства главного закона государства в честь Дня Конституции РФ. Об этом он написал в "ВКонтакте".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал достоинства главного закона государства в честь Дня Конституции РФ. Об этом он написал в "ВКонтакте".

Российская конституция имеет огромное значение для защиты суверенитета страны, отметил Медведев. Он обратил внимание на роль Основного закона в определении политического и экономического вектора государства.

"Конституция не просто важнейший источник права, а живой нормативный организм, важнейшие принципы которого неизменны, а отдельные институты находятся в развитии", — говорится в публикации.

Принятие Конституции РФ состоялось 12 декабря 1993 года. Первый президент страны Борис Ельцин объявил этот день государственным праздником.