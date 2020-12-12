Режиссер Бурляев назвал покойного Гафта большим поэтом

Режиссер Николай Бурляев поделился теплыми воспоминаниями о покойном коллеге Валентине Гафте, который скончался на 86-м году жизни 12 декабря.

Режиссер Николай Бурляев поделился теплыми воспоминаниями о покойном коллеге Валентине Гафте, который скончался на 86-м году жизни 12 декабря.

Николай Бурляев считает, что смерть Валентина Гафта стала огромной потерей для российской культуры. По его мнению, актер был не только талантливым артистом, который легко вживался в любую роль, но также был большим поэтом.

"Известие об уходе друга моего Валентина было ударом для меня сегодня. Хотя я понимаю, что все мы временно на этой земле, но потерять такого человека, такой души, такого таланта, света, который исходил от него и которым я мог наслаждаться больше 60 лет практически...", — рассказал Николай Бурляев.

Режиссер вспомнил, что познакомился с Гафтом, когда тот был уже профессиональным актером, а сам Бурляев был еще юным. У Бурляева и Гафта разница в возрасте 11 лет. Режиссер искренне удивлялся тому, как такой артист мог с ним, еще мальчишкой, обсуждать семейные проблемы, сообщает телеканал "360".

О смерти Валентина Гафта стало известно 12 декабря. Скорбную новость подтвердила супруга актера Ольга Остроумова. По предварительной информации, похороны состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.