Винокур поддержал вдову Валентина Гафта в день смерти актера

Юморист Владимир Винокур заявил в популярной соцсети, что готов кланяться родным и коллегам покойного Валентина Гафта. Он также публично поддержал вдову актера.

Юморист Владимир Винокур заявил в популярной соцсети, что готов кланяться родным и коллегам покойного Валентина Гафта. Он также публично поддержал вдову актера.

Эстрадный артист России Владимир Винокур эмоционально отреагировал на новость о смерти актера, театрального режиссера Валентина Гафта. Он публично заявил, что готов кланяться его родственникам. Также юморист пожелал сил овдовевшей Ольге Остроумовой. Именно супруга Гафта сообщила 12 декабря о смерти именитого мужа.

"Ушел из жизни Валентин Гафт! Артист театра, кино, поэт и ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Кланяюсь родным и коллегам! Оленька, тебе сил, держись!" — написал Владимир Винокур.

Свои соболезнования близким покойного 85-летнего актера выразили его коллега Татьяна Васильева, певица Надежда Бабкина и шоумен Гарик Харламов. Знаменитости скорбят вместе с родственниками и называют Гафта легендарным и гениальным человеком.