Произошел сбой в системе электропитания на американской части МКС

Сбой в работе системы электропитания произошел на Международной космической станции.

Сбой в работе системы электропитания произошел на Международной космической станции.

Отказ систем произошел на американском сегменте космической станции. Часть оборудования пришлось отключить: не работают датчики дыма, компьютер, отключен один из четырех гироскопов и высокоскоростная связь с Землей. Такие данные сообщил экипаж Международной космической станции в переговорах с Землей.

Сбой случился в работе фермы с солнечными панелями, которые расположены на американском сегменте МКС. Солнечные панели генерируют электричество для своего канала электропитания. О том, что выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи американскому астронавту сообщили из хьюстонского Центра управления полетами.