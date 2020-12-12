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13:47   12 Декабря 2020
Общество

Произошел сбой в системе электропитания на американской части МКС

Произошел сбой в системе электропитания на американской части МКС

Сбой в работе системы электропитания произошел на Международной космической станции.

Отказ систем произошел на американском сегменте космической станции. Часть оборудования пришлось отключить: не работают датчики дыма, компьютер, отключен один из четырех гироскопов и высокоскоростная связь с Землей. Такие данные сообщил экипаж Международной космической станции в переговорах с Землей.

Сбой случился в работе фермы с солнечными панелями, которые расположены на американском сегменте МКС. Солнечные панели генерируют электричество для своего канала электропитания. О том, что выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи американскому астронавту сообщили из хьюстонского Центра управления полетами.

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#космос #мкс #сбой в работе

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