Краснодарские модели получили поддержку Милонова после нападок хейтеров

Американки затравили русских моделей, снявшихся в рекламе бренда популярной американской певицы Бьенсе. Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за россиянок.

Американки затравили русских моделей, снявшихся в рекламе бренда популярной американской певицы Бьенсе. Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за россиянок.

Американские пользователи Сети устроили травлю двум девушкам-моделям из Краснодара, которые участвовали в фотосессии бренда одежды Ivy Park x Adidas, принадлежащей певице Бьенсе. Рекламные фото были опубликованы в аккаунте бренда. Однако американки обвинили русских девушек в расизме.

"Вы получаете похвалу от своих русских поклонников, но вас ненавидят чернокожие американцы, которых вы так “любите”. Девочка, возвращайся в Россию и оставайся там, если не хочешь учиться и взрослеть", – написал один из американских пользователей.

Больше всего критике подверглись прически девушек — косички на голове.

"У них есть понятие Blackfishing — мол, когда белые пытаются косить под темнокожих: стиль , прически, танцы <...> Но я не понимаю что плохого в том что меня с детства восхищала эта культура <...> Получается надо было фоткаться в Иви в кокошнике и с длинной русской косой, а нет, косы это ж тоже их получается", — написала в своем Instagram одна из моделей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов решил встать на защиту россиянок.

"Видимо, наши девушки с этими косичками оказались гораздо красивее, чем Бейонсе и прочие ненавистники, поэтому они так и отреагировали", — заявил депутат "ПолитРоссии".

Депутат также напомнил, что американцы обещали отказаться от посещения России и назвал приезжий контингент туристов "быдлом" и "гопниками".