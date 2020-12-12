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13:28   12 Декабря 2020
Политика

Абрамов нашел сходства Чечни и ОАЭ

Абрамов нашел сходства Чечни и ОАЭ

Бывший премьер-министр Чеченской Республики Сергей Абрамов оценил внешний облик субъекта.

Как сообщил Абрамов РИА Новости, республику можно сравнить со столицей Объединенных Арабских Эмират Дубаем. Сергей Абрамов отмечает, что красота Чечни — заслуга ее руководителя Рамзана Кадырова.

"Сейчас республика выглядит на пять с плюсом, как Дубай. Рамзан Ахматович лично занимается всеми крупными проектами в республике, как в свое время и Ахмат-Хаджи. А когда ты лично чем-то занимаешься, соответственно, и результаты хорошие", — сказал Абрамов.

Чечня вернулась в правовое пространство РФ в марте 2004 года. В то же время местными властями был поднят вопрос о принятии новой конституции, а также проектов законов о выборах президента и парламента.

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#чечня #оаэ #абрамов

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