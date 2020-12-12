"Это великий из могикан": актер Селин о Гафте

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря. Актер Сергей Селин выразил соболезнования по поводу его смерти и поделился воспоминаниями о личности коллеги.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря. Актер Сергей Селин выразил соболезнования по поводу его смерти и поделился воспоминаниями о личности коллеги.

Гафт ушел на 86-м году жизни. Смерть выдающегося актера стала шоком и огромной потерей для всех россиян, поделился переживаниями Селин в беседе с журналистами. В этом же возрасте ушли несколько других талантливых российских артистов, напомнил Селин. Он выразил сожаление о кончине коллег.

"В возрасте 85 лет ушли Роман Виктюк, Армен Джигарханян, Михаил Жванецкий. Это великие из могикан. Хотелось бы для них попросить и для всех нас пожить еще чуть-чуть побольше", — заявил актер в комментарии изданию "Слово и дело".

Причиной смерти великого артиста стал инфаркт. Его супруга Ольга Остроумова напомнила, что Гафт пережил приступ этого заболевания осенью прошлого года. Многие российские звезды уже выразили соболезнования жене Гафта в связи с трагичным событием.