Россиянам сообщили, как "пережить" коронавирус в легкой форме 

Академик РАН Александр Караулов назвал способ, как россиянам переболеть коронавирусной инфекцией в легкой форме и поддержать организм.

Академик РАН Александр Караулов назвал способ, как россиянам переболеть коронавирусной инфекцией в легкой форме и поддержать организм.

Во многом степень тяжести заболевания определяют общее состояние организма и его иммунная система. Точнее, в каком физическом состоянии находится человек в момент встречи с вирусом-возбудителем. Именно поэтому во время пандемии нужно стараться держать себя "в полной боевой готовности", объяснил академик изданию "Аргументы и факты".

Однако не нужно доверять активной рекламе. Если человек решил принимать эффективные профилактические препараты, то нужно выбирать в первую очередь безопасные из группы интерферонов. Также помогают различные витамины. Позитивно влияют на иммунитет организма хороший сон и бесстрессовая атмосфера.