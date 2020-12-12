Сирийский дипломат указал на связь Запада с боевиками

Сирийское правительство проинформировало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о вооружении местных бандформирований.

Сирийское правительство проинформировало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о вооружении местных бандформирований.

По словам постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, Дамаск передал в международную организацию 210 заявлений. В них говорится о запрещенном вооружении боевиков. Однако представители ОЗХО не стали воспринимать сообщения всерьез. Это обусловлено тем, что члены организации действуют в рамках геополитических интересов Запада, считает дипломат.

Постоянный представитель Сирии подчеркнул, что иностранные игроки могут не воспринимать информацию о террористической угрозе, поскольку сами поддерживают ближневосточных боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.